Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 27 settembre 2022

Impennata di contagi in Puglia dove nella giornata di oggi sono stati registrati 1668 nuovi casi, oltre 400 in più rispetto a martedì scorso, giorno in cui – come di consueto –si registra il dato settimanale più elevato.

In nessuna delle sei province si registrano meno di 100 casi. Sono 591 quelli rilevati nel Barese, 371 nella provincia di Lecce, 222 in quella di Taranto, 212 nel Foggiano, 152 nel Brindisino e 100 nella Bat. Si segnalano, inoltre, altri 20 casi riferiti a persone residenti fuori regione (17) e di provincia non definita (3).

Sul fronte ricoveri, passano da 7 a 6 le persone in terapia intensiva, mentre risalgono i pazienti nei reparti ordinari (107).

In risalita anche i casi attualmente positivi che si riavvicinano a quota 10mila. Con il decesso registrato oggi, invece, sale a 9072 il numero complessivo delle vittime accertate dall’inizio dell’emergenza pandemica.