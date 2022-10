Covid: in Puglia casi diminuiti del 10% in una settimana

La Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 225,7 casi per 100mila abitanti, dato in calo di quasi dieci punti percentuali (9,8%) rispetto a quello registrato una settimana fa. Nel periodo 21-27 ottobre, infatti, il totale delle positività registrate è di 8831 casi, quasi mille in meno rispetto a quelli registrati dal 14 al 20 ottobre.

Nella giornata di oggi sono stati registrati 1327 casi su oltre 12300 tamponi (tasso di positività al 10,8%), e 5 decessi.

Lecce è la provincia più colpita con 408 casi; a seguire, Bari (385), Brindisi (165), Taranto (143), Foggia (134) e Bat (80), ai quali vanno aggiunte 8 positività relative a persone residenti fuori regione e 4 per le quali non è stata definita la provincia di residenza.

Sale a 161 il dato dei ricoveri nei reparti ordinari, mentre torna sotto quota 10 il numero dei pazienti in terapia intensiva (8).