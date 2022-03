Covid: 6.145 nuovi casi in Puglia e 759 nel Foggiano. Circa 116mila le persone attualmente contagiate

Sale oltre quota 115.812 il numero delle persone attualmente positive in Puglia. Nella giornata di oggi sono stati riscontrate 6.145 nuove positività su 33.742 tamponi.

Ben 759 i casi rilevati nella provincia di Foggia, quarta provincia più colpita, dopo Bari (1.827), Lecce (1.714) e Taranto (771); seguono Brindisi con 559 e Bat con 454. A completare il dato 49 casi fuori regione e 12 di provincia non identificata.

Per quanto riguarda la situazione delle ospedalizzazioni, sono 627 i pazienti ricoverati in area non critica, mentre 35 sono i soggetti in cura nei reparti di terapia intensiva della Regione. Due i decessi registrati, che fanno salire il totale delle vittime a 7.923. Dall'inizio dell'emergenza, la Puglia conta 889.418 casi totali e delle 765.683 guarigioni.