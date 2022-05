Covid, 12 persone in rianimazione: 252 nuovi casi nel Foggiano

Covid in Puglia. Nella giornata di oggi sono stati riscontrati 1609 nuovi casi (13306 i tamponi processati) e 14 decessi.

Oltre metà dei nuovi positivi è stata registrata nelle province di Bari (540) e Lecce (341); 252 sono i casi nel Foggiano, dieci in meno quelli nel Tarantino. A Brindisi 124 persone sono risultate positive, 86 nella Bat. Si segnalano, infine, 15 casi riferiti a residenti fuori regione e 9 di provincia non definita.

Scende ancora il dato delle persone attualmente positive (27831), così come quello dei ricoverati: 323 sono le persone in area non critica, 12 quelle in rianimazione.