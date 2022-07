Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 27 luglio 2022

La curva dei contagi in Puglia continua la sua discesa, ma cresce il numero dei decessi: sono ben 16 le vittime registrate oggi, poco più di 4400 i nuovi casi a fronte di 20694 tamponi processati.

Bari è l’unica provincia a far registrare oltre mille nuovi contagi (1353); 902 sono i casi nel Leccese, 733 nella provincia di Taranto, 596 in quella di Foggia, 423 nel Brindisino e 305 nella Bat. Completano il dato 114 casi fuori regione e 28 di provincia non definita.

Continua a salire il numero delle ospedalizzazioni nei reparti ordinari (497), mentre sono 18 le persone in terapia intensiva.