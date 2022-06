Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 27 giugno 2022

Sono oltre 35mila le persone attualmente positive all'infezione da Covid-19 in Puglia. Nella giornata di oggi sono stati processati 8702 tamponi, 1573 dei quali sono risultati positivi; 3 sono i decessi registrati oggi.

A livello provinciale, Bari fa registrare 444 casi, Lecce 401, Foggia 199, Bat 181, Taranto 180 e Brindisi 135. Completano il dato 24 casi di residenti fuori regione e 9 di provincia indefinita. Stabile la situazione dei ricoverati: 269 le persone in area non critica, 10 in terapia intensiva.