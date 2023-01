Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 27 gennaio 2023

Covid in Puglia. Sono 270 i nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19 riscontrati oggi venerdì 27 gennaio in Puglia. Resta di poco superiore al 5% il rapporto percentuale tra tamponi processati e positività rilevate, oggi al 5,3%.

Come si legge nel bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia, oltre un terzo dei nuovi contagi si riferisce alla provincia di Bari, dove sono state individuate 110 nuove positività. Nella provincia di Lecce sono risultati positivi 56 tamponi. Seguono la provincia di Taranto con 36 casi, la provincia di Foggia con 26, quella di Brindisi con 25 e la provincia di Barletta-Andria-Trani con 15 casi. Si segnalano, inoltre, altri 3 casi riferiti a persone residenti fuori regione, mentre un caso positivo precedentemente registrato come di provincia in definizione, è stato riclassificato e riattribuito.

Continua a scendere l’incidenza cumulativa. Negli ultimi sette giorni, infatti, è di 61,2 il dato relativo ai casi ogni 100mila abitanti in Puglia. Restano tre le province con un dato inferiore a quello regionale: Barletta-Andria-Trani (39,6 casi per 100mila abitanti), Foggia (44,5) e Taranto (49,3). Bari presenta ancora il dato più elevato (75) seppur anch’esso in netto e costante calo.

Inalterato il dato delle ospedalizzazioni: 211 persone sono ricoverate nei reparti ordinari (7,7% il tasso di occupazione), una in meno rispetto alla giornata di ieri. Sono fermi a 14 i pazienti che lottano in terapia intensiva (2,6% il tasso di occupazione). Sale a 9545 il totale delle vittime registrate dall’inizio dell’emergenza pandemica. Con i 3 decessi accertati oggi sono 117 i morti registrati nei primi 27 giorni del 2023; si allarga la forbice rispetto allo stesso periodo del 2022, quando si contò una media di 7 decessi al giorno.