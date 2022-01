Covid, stabile la curva dei contagi in Puglia: nel Foggiano 1235 nuovi casi

Resta tutto sommato stabile la curva dei contagi in Puglia dove nella giornata di oggi sono stati registrati 8117 nuovi casi su 43375 tamponi. Rispetto a ieri ci sono oltre 600 casi in meno a fronte, però, di un numero più basso di tamponi. Tuttavia, negli ultimi sette giorni si evidenzia una flessione, rispetto al periodo antecedente (13-20 gennaio) di quasi 8mila casi.

Nello specifico, oggi sono stati registrati 2522 casi nella provincia di Bari, 1521 nella provincia di Lecce, 1235 nella provincia di Foggia, 1005 in quella di Taranto, 863 nella Bat e 841 nella provincia di Brindisi. Completano il dato giornaliero altri 130 casi, 67 dei quali riferiti a residenti fuori regione e 63 di provincia non definita.

Si osserva, inoltre, un nuovo aumento dei ricoverati: sono 698 i positivi in area medica e 66 in rianimazione. Dati che comunque tengono la Puglia saldamente in zona gialla.

Ancora alto il numero dei decessi: sono 9 quelli registrati oggi, per un totale di 7177 vittime dall'inizio della pandemia. Nella giornata di oggi, inoltre, la provincia di Foggia ha superato la soglia dei 90mila casi positivi dall'inizio dell'emergenza pandemica.