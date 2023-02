Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 27 febbraio 2023

Covid: per il secondo giorno consecutivo in Puglia non si registra alcun decesso. Resta 203 il numero delle vittime fin qui accertate dall’inizio dell’anno (media giornaliera scesa a 3,5 decessi, contro gli 11,3 del 2022 e i 24,7 del 2021).

Per quanto riguarda i contagi, la nuova settimana si è aperta con pochi tamponi (1669) e solo 64 nuovi positivi, per un tasso di positività anche oggi inferiore al 4% (3,8%). Oltre il 50% delle nuove positività accertate dalla Regione sono state accertate nelle province di Lecce (20 casi) e Bari (18); Taranto è l’altra provincia con oltre 10 casi. Nella provincia di Brindisi i casi positivi riscontrati sono 7, due in meno quelli nella provincia di Foggia. Chiude la provincia di Barletta-Andria-Trani con 3 positività raccolte.

Dopo oltre 15 mesi in Puglia il numero delle persone attualmente positive scende sotto la soglia delle 3mila persone (2996): non accadeva dal 4 novembre 2021. Resta invariata la situazione delle ospedalizzazioni: 102 persone sono collocate nei reparti ordinari (tasso di occupazione al 3,7%), mentre sono 6 i posti letto occupati in terapia intensiva (tasso di occupazione all’1,2%).

Il dato di oggi è più o meno in linea con quello di una settimana fa. Soltanto 5 positività dividono il dato di oggi da quello di lunedì scorso, quando i nuovi contagi raccolti sono stati 69. L’incidenza cumulativa di oggi (35,3 casi per 100mila abitanti) è pressoché identica a quella con la quale si è chiusa la settimana (35,4).

Non cambia neppure l’andamento delle singole province. Barletta-Andria-Trani resta la provincia con il dato più basso (15,3 casi per 100mila abitanti), seguita da Foggia (20,4) e Taranto (25,3). Quasi in linea con la media regionale l’incidenza di Bari (37,8). Più alti i valori di Brindisi (40) e Lecce (55,7).