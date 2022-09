Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 26 settembre 2022

Sono 360 le nuove positività all’infezione da Covid rilevate quest’oggi in Puglia. Nello specifico, Bari fa registrare 112 casi, Lecce 99, Taranto 46, Brindisi 40, Foggia 33 e Bat 28. Si segnalano, inoltre, due casi relativi a residenti fuori regione (1) e di provincia non definita (1).

Anche oggi non si registrano decessi, mentre, sul fronte ricoveri si osserva una ulteriore riduzione delle persone ricoverate in area medica (94). Restano 7 le persone in terapia intensiva.

Anche oggi si osserva una crescita della incidenza, seppur senza una impennata dei contagi. Foggia resta la seconda provincia meno colpita, dopo la Bat.