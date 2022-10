Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 26 ottobre 2022

Covid: oggi in Puglia sono stati registrati 1319 casi, su 10110 tamponi processati, e un decesso. Oltre metà dei contagi si riferiscono alle province di Lecce (399 casi) e Bari (377); seguono Taranto con 172, Brindisi con 159, Foggia con 121 e Bat con 72 casi. Si segnalano, inoltre, 12 casi di residenti fuori regione e 7 riferiti a persone per le quali non è stata identificata la provincia di appartenenza.

Diminuisce di quattro unità il numero dei posti letto occupati nei reparti ordinari (Da 163 a 159), mentre resta fermo a quota 10 il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

Per quel che concerne i dati totali, sono oltre 1 milione e 513mila le positività accertate, quasi un milione e mezzo le guarigioni. Foggia è la terza provincia per numero di casi totali registrati dall'inizio della pandemia (212636) dietro a Bari e Lecce.