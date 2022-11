Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 26 novembre 2022

Covid: l'ultimo weekend di novembre inizia con 1287 casi (8226 i tamponi processati), dato in linea con quello registrato ieri, seppur con circa 700 tamponi in più. Sono 6 le persone decedute, per un totale di 9265 vittime accertate dall'inizio della pandemia.

A livello provinciale, Lecce fa registrare il numero di nuovi casi più elevato (368); a seguire, Bari (331), Foggia (169), Taranto (164), Brindisi (142), Bat (94), residenti fuori regione (15) e persone di provincia non definita (4).

Scende di oltre mille unità il numero delle persone attualmente positive (dai 15753 di ieri ai 14456) di oggi. Sul fronte ricoveri, salgono a 206 i pazienti in area non critica, mentre restano 11 i ricoverati in terapia intensiva.