Covid, nel Foggiano l'incidenza regionale più bassa: casi diminuiti del 32% in due settimane

Scende sotto quota 900 l’incidenza in Puglia. Nella giornata di oggi i casi di positività all’infezione da Covid-19 sono 7346 su 33523 tamponi processati. È del 21,9% il tasso di positività, di quasi quattro punti percentuali in meno rispetto a martedì scorso.

Alto il numero dei decessi, ben 14 quelli registrati oggi, per un totale di 8782 vittime accertate dall’inizio della pandemia.

A livello provinciale, quasi il 68% dei casi totali si riferisce alle province di Bari (2227), Lecce (1554) e Taranto (1193); sono 888 i casi riscontrati nella provincia di Foggia, 693 in quella di Brindisi, 589 nella Bat. Si segnalano, inoltre, 170 positività riferite a residenti fuori regione e 32 di persone per le quali non è stata identificata la provincia di appartenenza.

Sul fronte ricoveri si registra un nuovo incremento delle presenze nei reparti ordinari (da 471 a 488), mentre resta stabile (da 18 a 17) il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Per quel che concerne l’incidenza provinciale, si osserva una riduzione dei casi in tutte e sei le province: la più bassa si registra a Foggia (690,6 casi per 100mila abitanti). Rispetto al dato del 12 luglio scorso, giorno del picco estivo di contagi, in Capitanata i casi sono diminuiti del 32%.

Taranto resta la provincia con il numero di casi ogni 100mila abitanti più elevato, nonché l’unica sopra quota mille.