Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 26 gennaio 2023

Covid in Puglia. I dati odierni si confermano in linea con quelli registrati nella giornata di ieri. Sono infatti 333 i nuovi casi accertati a fronte di poco più di 6mila tamponi processati (6082), per un tasso di positività del 5,5%, di poco inferiore a quello di ieri (5,7%).

Nel bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia, un terzo dei nuovi contagi si riferisce alla provincia di Bari, dove sono state individuate 119 nuove positività. Nella provincia di Lecce sono risultati positivi 63 tamponi, 48 sono i nuovi contagi rilevati nella provincia di Foggia, 39 nella provincia di Taranto, 37 nella provincia di Brindisi e 21 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Si segnalano, inoltre, altri 4 casi riferiti a persone residenti fuori regione e 2 di persone per le quali non è stata identificata la provincia di riferimento.

La giornata di oggi chiude la settimana di monitoraggio. Nel periodo 20-26 gennaio in Puglia sono stati registrati complessivamente 2606 casi su 40001 tamponi. Il rapporto tra positivi e test è del 6,5%, in ribasso rispetto al 9,3% della settimana precedente. L’incidenza cumulativa in Puglia oggi è di 66,6 casi per 100mila abitanti, in calo del 40,8% rispetto al dato riferito al periodo 13-19 gennaio, quando le nuove positività raccolte furono 4400.

L’analisi provinciale conferma l’andamento delle ultime settimane: Barletta-Andria-Trani e Foggia presentano i numeri più bassi (rispettivamente 43,2 e 46,7 casi per 100mila abitanti). Segue Taranto con un’incidenza di 55 casi.

Restano bassi i tassi di occupazione nei reparti di area non critica e terapia intensiva. Per quanto concerne i reparti ordinari, sono 212 i posti letto occupati (il 7,7% rispetto al totale), mentre scendono a 14 le presenze in terapia intensiva (2,6%).

Con le 2 vittime registrate oggi, sale a 9542 il numero complessivo dei decessi registrati dall’inizio della pandemia. La media dei decessi in Puglia, dall’inizio dell’anno, resta di poco superiore ai 4 al giorno. Al 26 gennaio del 2022 i decessi erano 181, addirittura 590 nello stesso periodo del 2021.