Calano contagi e ricoverati in Puglia, ma sale il numero dei decessi (15): nel Foggiano altri 1446 nuovi positivi

Calo di contagi oggi in Puglia: i nuovi positivi accertati sono 8759 su 65736 tamponi (Tasso di positività al 13,3%). Nello specifico, 2717 sono i casi nel Barese, 1618 nella provincia di Lecce, 1446 nel Foggiano, 1148 nel Tarantino, 923 nella Bat e 802 nella provincia di Brindisi. Completano il dato odierno 53 casi riscontrati in residenti fuori regione e 52 di provincia non definita.

Si alza ulteriormente il dato dei decessi: 15 quelli registrati oggi per un totale di 7168 vittime dall’inizio della pandemia.

Per il secondo giorno consecutivo si abbassa il numero delle persone ricoverate. Scende sotto quota 700 il dato dei positivi in area medica (da 714 a 685) e in rianimazione (da 67 a 61).