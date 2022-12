Covid: 13.735 persone attualmente positive in Puglia, in 10 lottano in terapia intensiva

Sono 247 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, lunedì 26 dicembre, in Puglia su 1.891 test giornalieri. Una persona è deceduta.

I nuovi casi sono così distribuiti: 67 in provincia di Bari, stesso numero in provincia di Lecce, 39 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Brindisi, 20 nella provincia di Taranto e 16 nella Bat. I residenti fuori regione contagiati sono 6.

Sono 13.735 le persone attualmente positive in Puglia, 272 i ricoverati in area non critica e 10 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.589.797 i casi totali in Puglia, 221.698 nella provincia di Foggia, 13.445.144 i tamponi processati, 1.566.664 le persone guarite e 9.398 le persone decedute.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 26 dicembre 2022.