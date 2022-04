Covid, 412 casi nel Foggiano: in Puglia 29 persone in terapia intensiva

Continua a scendere il numero dei ricoverati in Puglia. Come riporta il bollettino epidemiologico della Regione, oggi sono 29 le persone in terapia intensiva, 580 quelle in area non critica. Il totale dei pazienti ospedalizzati è diminuito di 9 unità rispetto a ieri.

Per converso, si osserva una lieve risalita dei contagi, rispetto alla scorsa settimana: 3036 sono le nuove positività accertate oggi, oltre un terzo delle quali nella sola provincia di Bari (1100): 573 sono i casi nella provincia di Lecce, 412 in quella di Foggia, 372 nel Tarantino, 322 nella provincia di Brindisi e 216 nella Bat.

Sale, di poco, il numero dei casi attualmente positivi (105756) mentre, con i 4 decessi registrati oggi, sale a 8229 il totale delle vittime accertate dall’inizio della pandemia.