Covid, 706 nuovi casi in Puglia e 77 nel Foggiano. In 7 lottano in terapia intensiva

Sono 706 i nuovi casi Covid rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.249 test effettati. Nessuna persona ha perso la vita. E’ quanto emerge dal bollettino diramato oggi, domenica 25 settembre, dalla Regione.

I nuovi contagi sono così distribuiti: 218 nel Barese, 81 in provincia di Brindisi e 77 in provincia di Foggia; ancora, sono 162 a Lecce, 118 a Taranto e 30 in provincia di Bat. Altre 17 positività sono state riscontrate a carico di residenti fuori regione e altre 3 sono in via di definizione.

Le persone attualmente positive sono 9.256. Stabile la situazione negli ospedali. In area non critica si trovano infatti 96 pazienti, mentre sono 7 le persone ospitate in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.472.955 casi totali, a fronte di 12.673.796 test eseguiti. Sono 1.454.628 le persone guarite; 9.071 quelle decedute.