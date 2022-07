Covid, casi attivi e incidenza sempre più giù: 18 persone ricoverate in terapia intensiva

Covid in Puglia: la nuova settimana comincia con 1468 casi (7667 i tamponi processati) e 3 decessi. Scende al 19,1% il tasso di positività. In calo anche l’incidenza stabilmente sotto quota mille casi per 100mila abitanti.

Per quanto riguarda i casi provinciali, 428 nuove positività sono state rilevate nella provincia di Bari, 381 in quella di Lecce, 161 nel Tarantino, 174 nel Foggiano, 141 nella provincia di Brindisi, 139 nella Bat. Si segnalano, inoltre, 37 casi afferenti a residenti fuori regione e 7 di provincia non definita.

Scende a 71776 il numero delle persone attualmente positive. Stabile il dato delle ospedalizzazioni: cala lievemente il numero delle persone ricoverate nei reparti ordinari, mentre sale di una unità (da 17 a 18) i pazienti in terapia intensiva.