Covid, quasi 33mila persone attualmente positive in Puglia: risalgono i ricoverati nei reparti ordinari

Supera il 25% il tasso di positività in Puglia. Nella giornata di oggi sono stati registrati 3726 casi su 14531 tamponi. Continua a salire il dato delle persone attualmente positive, che sfiora le 33mila unità. Così come è in crescita il numero dei posti letto occupati in area medica (259), mentre restano 10 le persone in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei casi, nel Barese sono 1112 le nuove positività accertate, 704 quelle nella provincia di Lecce, 619 nel Foggiano, 494 nella provincia di Taranto, 412 nella Bat, 316 nel Brindisino. Si segnalano, inoltre, 55 persone positive residenti fuori regione e 14 la cui provincia di appartenenza non è stata ancora definita.

Con il decesso registrato oggi, sale a 8600 il numero delle vittime dall'inizio dell'emergenza pandemica.