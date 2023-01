Covid, 371 casi in Puglia: 16 persone lottano in terapia intensiva

Covid in Puglia. Nell’ultimo mercoledì del mese di gennaio i nuovi casi registrati sono 371, su un totale di 6509 tamponi processati. Il tasso di positività è del 5,7%, per l’ottavo giorno consecutivo inferiore al 10%.

Nel bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia la sola provincia di Bari fa registrare più di cento nuove positività (124). Sono 83 i casi registrati nella provincia di Lecce, 46 nella provincia di Brindisi, 45 i casi riscontrati nella provincia di Foggia e in quella di Taranto e 25 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Completano il dato altri 3 casi riferiti a persone residenti fuori regione.

Fortunatamente, prosegue la discesa dell’incidenza cumulativa (ovvero la media dei casi rilevati ogni 100mila abitanti), giunta oggi in Puglia a 71,7. Barletta-Andria-Trani e Foggia restano le province con il dato più basso (rispettivamente 44,6 e 46,7 casi per 100mila abitanti) e insieme a Taranto, sono le tre con l’incidenza inferiore a quella regionale.

Sono 6 le vittime accertate oggi che fanno salire a 9540 il numero complessivo dei decessi registrati dall’inizio dell’emergenza pandemica. Sale invece a 112 il dato dei morti in Puglia registrati dall’inizio del 2023, con una media di oltre 4 decessi al giorno. Numeri ancora piuttosto elevati, seppur più contenuti rispetto a quelli riscontrati nello stesso periodo del 2022 (166) e, in particolare, del 2021, quando la campagna vaccinale non era ancora partita e i morti accertati nei primi 25 giorni dell’anno furono addirittura 560.

Per quel che concerne le ospedalizzazioni, resta stabile il dato dei ricoveri nei reparti di area non critica (205, uno in meno rispetto a ieri), mentre salgono a 16 le persone ricoverate nelle terapie intensive, per un tasso di occupazione dei posti letto che raggiunge il 3%.