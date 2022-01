Omicron non molla la presa, record di contagi e picco di decessi in Puglia: nel Foggiano quasi 2200 positivi

Picco di contagi in Puglia, dove nella giornata di oggi si è registrato il nuovo record assoluto di casi giornalieri: 12751 i positivi rilevati su 95198 tamponi processati: Bari resta la provincia più colpita con 3847; segue Foggia con 2196 casi, Lecce con 2136, Taranto con 1726, Bat con 1580 e Brindisi con 1111. A questi vanno aggiunti 101 casi relativi a residenti fuori regione e 54 di provincia non definita.

Alto il numero dei decessi, ben 18, il dato più alto dall’inizio dell’anno. Calano lievemente i ricoverati, 714 sono i posti letto occupati in area non critica, 67 in terapia intensiva.

Grazie agli oltre 17mila guariti, continua la discesa dei casi attualmente positivi, giunto a 125543.