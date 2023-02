Covid: 193 casi e due decessi in Puglia, tasso di positività al 5,4%

Sono 193 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il dato emerge su un campione di 3.547 test processati per il bollettino di oggi, 25 febbraio 2023, che portano il tasso di positività al 5,4%. Segnalati anche due decessi.

I positivi sono 54 in provincia di Bari, 10 nella Bat, 39 nel Brindisino, 14 in provincia di Foggia, 54 ne Leccese, 19 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti furoi regionale sono tre. Le persone attualmente positive sono complessivamente 3.178, mentre i guariti diventano 1.613.227. I ricoveri sono complessivamente 110, di cui 106 nei reparti ordinari e quattro in terapia intensiva.