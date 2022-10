Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 24 ottobre 2022

Covid: la settimana in Puglia si apre con 417 nuovi positivi accertati. Anche il dato odierno conferma la flessione dell'incidenza, che giunge sotto i 240 casi per 100mila abitanti, in ribasso del 7,8% rispetto a lunedì scorso.

La flessione della curva coinvolge la quasi totalità della Puglia, con la sola eccezione di Lecce, unica provincia nella quale l'incidenza è in aumento (364,1 casi) nonché la più alta di tutta la regione. Quella salentina è anche la provincia che fa registrare il maggior numero di casi odierni (149), sedici in più rispetto alla provincia di Bari (133). Foggia si conferma la seconda provincia sia nel numero di nuove positività giornaliere (29), che per quanto riguarda l'incidenza più bassa (142,3) dietro soltanto alla Bat (25 nuovi positivi e 130 di incidenza). Circola di più il virus nel Brindisino (incidenza oltre quota 300), dove oggi sono state accertate 36 nuove positività, sei in meno di quelle registrate nel Tarantino. Nel bollettino di oggi si segnalano anche 2 casi relativi a persone residenti fuori regione e 1 caso per il quale non è stata definita la provincia di appartenenza.

Stabile la situazione dei ricoverati, 153 in area medica (-2 rispetto a ieri) e 8 in terapia intensiva. Non si registrano decessi.