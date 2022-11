Covid: oggi 1.326 nuovi casi in Puglia e 5 decessi, al Policlinico di Foggia 20 pazienti ricoverati

Sono 1.326 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, giovedì 24 novembre, in Puglia su 8.984 test giornalieri. Cinque persone sono decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: 416 in provincia di Lecce, 384 in provincia di Bari, 148 in provincia di Foggia e stesso numero in provincia di Taranto, 140 nella provincia di Brindisi e 74 nella Bat. I residenti fuori regione contagiati sono 15 e un caso è ancora in via di attribuzione alla relativa provincia.

Sono 15.542 le persone attualmente positive in Puglia, 204 le persone ricoverate in area non critica e 11 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.547.601 i casi totali in Puglia, 216.167 nella provincia di Foggia, 13.186.234 i tamponi processati, 1.522.805 le persone guarite e 9.254 le persone decedute.

Ad oggi i pazienti Covid19 ricoverati al Policlinico di Foggia sono in tutto 20: 13 nel reparto di Malattie Infettive, 5 in Pneumologia, 1 in Rianimazione e 1 in Pediatria Covid. L’età media dei pazienti, secondo il report del Policlinico ospedaliero-universitario, è di 72 anni, il 55% sono maschi e il 45% femmine.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 24 novembre 2022.