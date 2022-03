Covid, in Puglia incidenza supera i 1350 casi per 100mila abitanti

Covid in Puglia: su 41866 sono stati registrati nella giornata di oggi 8420 casi. Ben 14 i decessi per un totale di quasi 7900 vittime dall’inizio della pandemia.

Il numero più alto di contagi è stato rilevato nella provincia di Bari (2685); 2262 casi sono stati registrati nel Leccese, 1043 nel Foggiano, 955 nella provincia di Taranto, 805 in quella di Brindisi, 582 nella Bat. Completano il dato 54 casi riferiti a residenti fuori regione e 34 di provincia non definita.

Sale a 113156 il numero delle persone attualmente positive. Di queste, 609 sono ricoverate nei reparti ordinari e 38 in terapia intensiva. Con il dato di oggi la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 1352 casi per 100mila abitanti, in lieve calo rispetto a ieri, ma di quasi 300 casi superiore alla settimana scorsa.