Covid, scende ancora l'incidenza in Puglia: meno di 20 persone in rianimazione

Consueto innalzamento di casi del martedì in Puglia, dove oggi sono stati registrati 2407 nuovi positivi. Il dato appare in netto ribasso rispetto a martedì scorso, quando i casi furono quasi 900 in più. Pertanto, anche oggi l’incidenza cala, scendendo sotto quota 300 casi per 100mila abitanti, dato che non si registrava dal 29 dicembre scorso.

Per quanto riguarda la divisione territoriale dei contagi, 830 sono i casi individuati nel barese, 482 nella provincia di Lecce, 394 in quella di Taranto, 311 nel Foggiano, 189 nel Brindisino e 169 nella Bat. Si segnalano, inoltre, 22 casi di residenti fuori regione e 10 di persone di provincia non definita.

Alto il numero dei decessi, ben 14: il totale delle vittime, dall’inizio della pandemia, sale a 8456.

Sul fronte ricoveri, si osserva una nuova drastica flessione: 356 sono le persone collocate nei reparti ordinari, mentre scende a 17 il numero delle persone in rianimazione. Scende a 42168 il numero delle persone attualmente positive.