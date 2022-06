Covid, in Puglia tasso di positività oltre il 20%: nel Foggiano 601 nuovi positivi

Covid: altri 3244 casi e 3 decessi sono stati registrati nella giornata di oggi in Puglia. Come riporta il bollettino odierno, 13731 sono i tamponi effettuati, per un tasso di positività che rimane ben oltre il 20% (23,6%).

Bari (974), Lecce (612) e Foggia (601) sono le province più colpite; seguono Taranto con 360 casi, Bat con 346 e Brindisi con 291. Si segnalano, inoltre, 60 casi tra residenti fuori regione (45) e persone di provincia non definita.

Salgono a 235 le persone ricoverate in area non critica, mentre restano 10 quelle in terapia intensiva. Torna nuovamente sopra la soglia delle 30mila unità il dato delle persone attualmente positive (31146).