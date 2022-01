Covid, 545 nuovi casi nel Foggiano: in Puglia oltre 70 morti nell'ultima settimana

Emergenza Covid in Puglia: sono 3471 i casi registrati nella giornata di oggi su 39399 tamponi processati. Bari è l’unica provincia a far registrare più di mille casi (1117); sono 801 i nuovi positivi riscontrati nel Leccese, 545 nella provincia di Foggia, 339 nel Brindisino, 323 nella Bat, 315 nella provincia di Taranto. Completano il dato odierno 24 casi riscontrati in residenti fuori regione e 7 di provincia non definita.

Ancora alto il numero dei decessi, ben 11, per un totale di 71 vittime negli ultimi sette giorni. In crescita anche il numero dei ricoverati: 717 sono i positivi in area medica (+23 rispetto a ieri), 67 quelli in terapia intensiva (-1).

Cala drasticamente il numero dei casi attivi: sono 126262 i pugliesi attualmente positivi, oltre 8mila in meno rispetto a ieri.