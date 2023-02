Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 24 febbraio 2023

Covid, boom di guarigioni in Puglia. Oltre 4mila quelle certificate nella sola giornata di oggi (4177, per la precisione) che comportano una drastica riduzione delle persone attualmente positive, più che dimezzatesi rispetto a ieri. Sono 3215 le persone in Puglia ancora positive all’infezione da Covid-19, ovvero 3970 rispetto a ieri.

Quello delle guarigioni e dei casi attivi è il dato più eclatante che si osserva nel bollettino odierno diramato dalla Regione. Per il resto, si conferma l’andamento lievemente altalenante dell’incidenza cumulativa, oggi (di nuovo) in lieve risalita rispetto a ieri (da 35,8 a 36,5). Sono infatti 209 i nuovi casi positivi riscontrati su 4196 tamponi processati, per un tasso di positività che si ferma al 5%.

Come è ormai consuetudine, oltre metà dei contagi totali sono stati registrati nelle province di Bari e Lecce, che riportano rispettivamente 67 e 66 nuovi casi positivi. Le altre quattro province si spartiscono i restanti casi: 24 positivi sono stati registrati nella provincia di Brindisi, 23 in quella di Foggia, 19 nel Tarantino e 7 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Altri 5 casi sono stati attribuiti a persone residenti fuori regione. Si segnala inoltre che 2 positività precedentemente registrate come di provincia in definizione, sono state riclassificate e riattribuite.

Non si registra nessuno scossone sul fronte delle ospedalizzazioni. In terapia intensiva restano 5 le persone ricoverate (1% il tasso di occupazione dei posti letto) mentre nei reparti ordinari si rileva una presenza in più rispetto a ieri (107) e una percentuale di posti letto occupati rispetto a quelli disponibili ferma sotto la soglia del 4%.

Dopo lo zero di ieri, torna a riempirsi la casella dei decessi. Con le 2 vittime registrate oggi in Puglia si superano i 200 decessi dall’inizio dell’anno (201).

Aggiornamento vaccini

In provincia di Foggia, dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID, sono state somministrate 1.429.232 dosi di cui 521.152 prime dosi, 501.504 seconde dosi, 362.100 terze dosi, 44.501 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili. Sono 316.098 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 12.700 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso i Punti Vaccinali del territorio.