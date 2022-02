Covid, 589 nuovi positivi nel Foggiano: in Puglia incidenza sempre più giù

Covid in Puglia: 3652 casi (su 29393 tamponi) e 9 decessi è il dato diramato quest’oggi dalla Regione. Lecce, con 1065 casi, è la provincia più colpita. Seguono Bari con 932 casi, Foggia con 589, Taranto con 443, Brindisi con 322 e Bat con 272. Completano il dato altri 29 casi tra residenti fuori regione (20) e di provincia non definita (9).

Scende ancora il numero delle persone ricoverate: 689 sono i positivi in area medica, 44 quelli in terapia intensiva. In calo progressivo anche il dato dei casi attivi giunto a 83307.

Con i dati di oggi la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con 684,6 casi per 100mila abitanti di incidenza, e oltre 4mila nuovi positivi in meno rispetto alla settimana precedente.