Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 24 dicembre 2022

Covid: oggi in Puglia sono stati registrati 1223 casi (su 7048 tamponi processati) e 4 decessi. A livello provinciale, le nuove positività sono così suddivise: 348 nel Barese, 290 nella provincia di Lecce, 182 nella provincia di Foggia, 161 nel Tarantino, 118 nella provincia di Brindisi, 107 nella Bat. Si segnalano, inoltre, 13 casi riferiti a residenti fuori regione e 4 a persone per le quali non è stata definita la provincia.

Sul fronte ricoveri, 278 sono i posti letto occupati in area non critica, 10 in terapia intensiva. Risalgono, seppur di poco, le persone attualmente positive (13825).