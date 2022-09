Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 23 settembre 2022

Nel terzultimo giorno della settimana la Puglia fa registrare 805 nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 e 3 decessi. Il tasso di positività odierno è del 10%.

A livello provinciale, 275 casi sono stati registrati nella provincia di Bari, 189 in quella di Lecce, 94 nella provincia di Foggia, 92 in quella di Taranto, 86 nel Brindisino, 51 nella Bat. Altri 10 casi fanno riferimento a residenti fuori regione, 8 a persone la cui provincia di appartenenza non è stata definita.

Situazione stabile sia sul fronte ricoverii (98 in area non critica e 8 in terapia intensiva) che su quello dei casi attivi (poco più di 9mila).