Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 23 marzo 2023

Covid: poco meno di 3900 sono i tamponi processati nella giornata di oggi, il 4% dei quali ha evidenziato una positività all’infezione da Covid-19. Nello specifico, sono 156 i contagi rilevati oggi in Puglia, dato in linea (cinque in meno, ndr) con quello di una settimana fa.

Osservando i numeri delle sei province, la distribuzione resta la stessa dei giorni scorsi: 60 casi sono stati registrati nella provincia di Bari, 41 in quella di Lecce, 18 casi nelle province di Foggia e Taranto, 12 in quella di Brindisi. Chiude Barletta-Andria-Trani con solo 5 nuove positività rilevate; si segnalano inoltre, 3 casi riferiti a persone residenti fuori dalla Puglia, mentre un caso precedentemente identificato come “di provincia in definizione” è stato riclassificato e riattribuito.

Con i dati di oggi si chiude la settimana di monitoraggio, che ha visto l’ennesimo calo dei contagi e dell’incidenza cumulativa in Puglia.

Nel periodo 17-23 marzo i casi accertati sono stati 835 su un totale di 23726 tamponi, per un tasso di positività del 3,5%. L’incidenza cumulativa è scesa a 21,3 casi ogni 100mila abitanti, contro i 24,6 della settimana 10-16 marzo, nella quale i casi accertati furono 961 su oltre 25500 tamponi (3,8% il tasso di positività).

Stabile la situazione relativa alle ospedalizzazioni. Per quanto riguarda i reparti di area non critica, è del 2,7% il tasso di occupazione dei posti letto (74 persone ricoverate), mentre resta sotto l’1% il tasso relativo alle terapie intensive (0,6%), dove risultano ricoverate 3 persone.

Con i 2 decessi di oggi sale a 267 il numero complessivo delle vittime registrate dall’inizio dell’anno. Si avvicina alle 9700 unità il totale delle persone decedute dall’inizio dell’emergenza pandemica (9695).