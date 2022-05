Covid in Puglia, oggi il numero più basso di casi dall'inizio del 2022: nessuna vittima per il secondo giorno di fila

Covid in Puglia: nella giornata di oggi sono stati registrati 584 nuovi casi su 5972 tamponi (9,8% il tasso di positività). Si tratta del dato più basso registrato dall’inizio dell’anno.

Fortunatamente, anche oggi non ci sono vittime. L’ultima volta che in Puglia non si sono registrati decessi per almeno due giorni consecutivi risale all’inizio dell’anno (zero vittime tra il 31 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022).

A livello provinciale, quasi metà dei casi (203) sono stati individuati nel Barese, 125 nella provincia di Lecce, 77 in quella di Foggia, 69 nel Tarantino, 62 nella provincia di Brindisi, 44 nella Bat. Completano il dato odierno 4 casi riferiti a residenti fuori regione (2) e persone di provincia non definita (2).

Sale lievemente il dato dei ricoverati in area non critica (da 358 a 363), mentre resta fermo a 20 quello dei pazienti in rianimazione.