Covid, schizza in alto la curva dei contagi in Puglia: a Foggia l'incidenza più alta

Sfiora i 600 casi per 100mila abitanti l'incidenza in provincia di Foggia, la più alta di tutta la Puglia. Anche i dati diffusi dal bollettino di oggi confermano la recrudescenza dell'epidemia: 3817 sono i casi riscontrati su 15428 casi. Ben 11 le persone decedute.

Bari è l'unica provincia a far registrare oltre mille casi (1136); nel Leccese sono 738 i tamponi positivi, 683 quelli nel Foggiano. Seguono le province di Taranto (450), Bat (430) e Brindisi (311). Altri 52 casi sono riferiti a residenti fuori regione, 17 a persone di provincia non definita.

In lieve calo il dato dei ricoverati: 226 persone sono collocate nei reparti ordinari, 10 in terapia intensiva. La Puglia, dunque, chiude la settimana di monitoraggio con il 7,8% di tasso di occupazione in area non critica e l'1,9% in terapia intensiva, dati in lieve aumento rispetto a una settimana fa, ma comunque abbondantemente sotto la soglia critica.

Si avvicina a quota 500, invece, l'incidenza regionale, con un incremento del 65,8% rispetto al precedente monitoraggio. Rispetto a periodo 9-16 giugno, nell'ultima settimana si sono registrate quasi 8mila nuove positività in più.