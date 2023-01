Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 23 gennaio 2023

Covid in Puglia. La nuova settimana comincia con 132 nuovi casi positivi. Come accade di consueto ogni lunedì, il numero più contenuto di nuove positività corrisponde a una altrettanto ristretto numero di tamponi processati (2409). È del 5,5 il tasso di positività

Come evidenzia il bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia, nessuna provincia fa registrare più di cinquanta nuovi contagi. Oltre un terzo del totale si riferiscono alla provincia di Bari, dove sono stati rilevati 46 casi. Sono 27 le nuove positività accertate nella provincia di Lecce, 18 quelle nella provincia di Taranto, dato identico a quello fatto registrare dalla provincia di Foggia. Nella provincia di Barletta-Andria-Trani 10 tamponi sono risultati positivi, uno in meno nella provincia di Brindisi.

Per il nono giorno consecutivo diminuisce l’incidenza cumulativa in Puglia, oggi giunta a 86,1 casi per 100mila abitanti. Per trovare un dato più basso bisogna tornare indietro addirittura al 16 dicembre del 2021. Soltanto due province (Bari e Lecce) presentano una incidenza superiore a quella regionale; Bari è inoltre l’unica con un dato ancora superiore (seppur di poco) ai 100 casi per 100mila abitanti.

Nella giornata di oggi sono state registrate 2 persone decedute; sale, dunque, a 99 il totale delle vittime accertate dall’inizio del 2023 (9525 il totale dall’inizio dell’emergenza pandemica). Si dilata il gap rispetto ai decessi registrati nello stesso periodo dello scorso anno (137).

Non subisce grossi scossoni il dato delle ospedalizzazioni. Rispetto a ieri risultano tre ricoverati in meno; la lieve flessione riguarda i soli reparti ordinari dove il tasso di occupazione dei posti letto è sceso all’8,1% (223 ricoverati). Resta di poco sotto la soglia del 2% (10 ricoverati) il dato riguardante i positivi ricoverati nelle terapie intensive pugliesi.