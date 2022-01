Coronavirus, nel Foggiano altri 1.113 contagiati. In Puglia oggi 7.267 nuovi casi

Sono 7.267 i nuovi casi Covid registrati oggi, domenica 23 gennaio, in Puglia, su 53.741 tamponi processati, oltre 10mila test in più di ieri ma più di 600 casi in meno. Sono dieci i morti, e il numero delle vittime nella regione dall’inizio della pandemia sale a 7.124.

La provincia più colpita continua ad essere quella di Bari, con 2.256 nuovi positivi, segue Lecce con 1.320 casi. Nel Foggiano sono 1.113 i nuovi contagiati, nella provincia di Taranto 981, nella Bat sono 805 e nella provincia di Brindisi 707. I casi ancora da attribuire alla relativa provincia sono 32 e 53 i positivi residenti fuori Regione.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 134.483. I pazienti ricoverati in area non critica sono 694 e 68 le persone in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono stati registrati 545.454 casi, 85.047 nel Foggiano.

Il bollettino di domenica 23 gennaio 2022.