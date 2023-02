Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 23 febbraio 2023

Covid in Puglia. Nella giornata di oggi sono stati registrati 212 nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19, su 4611 tamponi processati. Il tasso di positività è del 4,6%.

Come riporta il bollettino epidemiologico della Regione, la provincia di Lecce è quella più colpita, con 74 nuovi casi; seguono la provincia di Bari con 69 casi, quella di Taranto con 26, la provincia di Foggia con 17, Brindisi con 16 e Barletta-Andria-Trani con 9 nuove positività accertate. A completare il dato odierno, una positività relativa a un residente fuori regione.

Con i casi di oggi, come ogni giovedì, si chiude la settimana di monitoraggio. L’incidenza in Puglia è di 35,8 casi ogni 100mila abitanti, dato in linea con quello di una settimana fa, frutto dell’andamento lievemente instabile registrato negli ultimi sette giorni. Nel periodo 17-23 febbraio sono stati registrati 1400 nuovi casi, solo nove in più rispetto al precedente periodo di rilevazione. Resta identico il tasso di positività (4,6%). Per quel che concerne invece la situazione delle singole province, soltanto Lecce fa registrare un incremento (da 50,2 di ieri a 53,1). Diminuiscono di un punto le incidenze cumulative nelle province di Barletta-Andria-Trani (18,2) e Foggia (21,9), che si confermano quelle con la minore circolazione virale, davanti a Taranto (24). A seguire, Brindisi (36,3) e Bari (40,7).

Buone notizie arrivano sul fronte dei decessi. Nel bollettino odierno la casella delle vittime fa registrare un incoraggiante zero, che cristallizza il dato complessivo dei decessi dall’inizio dell’anno, e abbassa la media giornaliera a 3,6, nettamente inferiore a quella rilevata nello stesso periodo dell’anno scorso (616 vittime e una media giornaliera di 11,4).

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, prosegue lo svuotamento dei reparti ordinari. Sono 106 i ricoverati per un tasso di occupazione che scende sotto il 4% (3,9). Per trovare un numero di ricoverati più basso bisogna tornare indietro addirittura di cinque mesi (94 persone ricoverate il 26 settembre). Salgono da 4 a 5, invece, le presenze in terapia intensiva.