Covid, scendono ancora i ricoverati in Puglia: nel Foggiano 634 nuovi positivi

Continua a scendere l’incidenza in Puglia: con i 3834 casi registrati oggi su 30064, scende a 702,7 il numero di casi per 100mila abitanti. Oltre il 50% dei nuovi positivi è stato rilevato nelle province di Bari (1090) e Lecce (1031); 634 sono i casi nel Foggiano, 475 nella provincia di Taranto, 289 in quella di Brindisi, 269 nella Bat. Completano il dato odierno i 32 casi di residenti fuori regione e 14 di provincia non identificata.

Sono 14 le persone decedute, per un totale di 7603 vittime dall’inizio dell’emergenza pandemica.

In calo anche il numero delle persone ricoverate: sono 48 quelle in terapia intensiva (tasso di occupazione al 9,1%) e 708 in area non critica (-19 rispetto a ieri).