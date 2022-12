Covid, in calo l'incidenza in Puglia: 11 persone lottano in terapia intensiva

Nuova regressione del virus in Puglia, dove l’incidenza è scesa a 204,6 casi per 100mila abitanti, in calo del 25% rispetto alla scorsa settimana.

Scende il numero complessivo dei ricoverati (da 293 a 280), ma è in aumento il numero delle presenze in terapia intensiva (da 6 a 11); 269 sono i posti letto occupati nei reparti ordinari. Nella giornata di oggi sono stati registrati 1143 nuovi casi (7218 i tamponi processati) e 6 decessi.

Solo la Bat fa registrare meno di cento nuovi positivi (94); 340 casi sono stati rilevati nel Leccese, 279 nella provincia di bari, 165 nel Foggiano, 148 nella provincia di Taranto, 102 nel Brindisino. Si segnalano, infine, 11 casi riferiti a residenti fuori regione e 4 di provincia non definita.