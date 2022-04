Covid: 6.109 nuovi casi oggi in Puglia, altri 834 positivi nel Foggiano

Sono 6.109 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Puglia oggi, sabato 23 aprile su 27.475 tamponi processati. Sono 10 le persone decedute.

I nuovi casi risultano così distribuiti: 2.141 in provincia di Bari; 1.071 in provincia di Lecce; 969 in provincia di Taranto; 834 in provincia di Foggia; 620 in provincia di Brindisi; 393 nella Bat. Sono 62 i residenti fuori regione contagiati e 19 i casi ancora da attribuire alla relativa provincia. In Puglia sono 104.335 le persone attualmente positive, 577 le persone ricoverate in area non critica e 34 i ricoverati in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono1.036.240 i casi totali registrati in Puglia (153.303 nel Foggiano) su 10.389.472 test eseguiti, 923.685 le persone guarite e 8.220 i decessi.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 23 aprile 2022.