Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 22 settembre 2022

Covid: anche oggi in Puglia si osserva un aumento dell’incidenza, seppur ancora piuttosto tenue. La settimana di monitoraggio, infatti, si chiude con una incidenza di 131,9 casi per 100mila abitanti, rispetto ai 128,1 riscontrati nel periodo 9-15 settembre.

Sono 853 i casi registrati oggi, su 9073 tamponi processati (9,4% il tasso di positività), 6 i decessi.

La provincia più colpita resta quella di Bari con 304 casi, seguita da Lecce (204), Foggia (130), Taranto (90), Brindisi (74) e Bat (42). A questi vanno aggiunti 9 casi riferiti a persone residenti fuori regione (8) e di provincia non definita (1),.

Se l’incidenza è in leggero rialzo, continua a ridursi sensibilmente il numero dei ricoverati. Scendono sotto quota 100 i pazienti nei reparti ordinari. Il tasso di occupazione scende sotto il 4% (3,7%): non accadeva dal 9 agosto del 2021. Sono 9 le persone in terapia intensiva.

Oltre 2mila le guarigioni certificate oggi, che fanno scendere il dato delle persone attualmente positive sotto quota 10mila.

Il bollettino di giovedì 22 settembre 2022.