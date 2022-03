Covid, nuova impennata di casi e ricoverati in Puglia

Risale vigorosamente la curva dei contagi in Puglia. Nella giornata di oggi sono stati riscontrati ben 12007 casi (su 56169 tamponi) e 13 decessi. Era dallo scorso gennaio (in piena quarta ondata) che non si registrava un numero così alto di positivi. Schizza verso l’alto l’incidenza che sfiora i 1350 casi per 100mila abitanti.

A livello provinciale, solo la Bat fa registrare meno di mille nuovi contagi (843). Nelle province di Bari (3669) e Lecce (3339) si riscontra oltre metà dei positivi totali. Salgono i casi anche nel Foggiano (1534) e nella provincia di Taranto (1403). Sono 1073 i tamponi positivi rilevati nel Brindisino. A questi dati si aggiungono anche 95 positività riferite a residenti fuori regione e 51 di provincia non definita.

Sale di oltre 50 unità il dato dei ricoveri: 620 sono quelli in area medica, 32 in terapia intensiva, mentre supera quota 850mila il numero dei contagi registrati in Puglia dall’inizio della pandemia.