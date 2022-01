Coronavirus, Omicron non concede tregua: quasi 8mila nuovi casi e 11 morti in Puglia

Sono 7.902 i nuovi casi Covid registrati oggi, 22 gennaio, in Puglia, su 43.295 tamponi processati. Le persone decedute sono 11, e il numero delle vittime nella regione dall’inizio della pandemia sale a 7.114.

La provincia più colpita è quella di Bari, con 2.461 nuovi positivi. Nella provincia di Lecce sono 1.475, nella provincia di Foggia 1.317, nella provincia di Taranto 1.024, nella Bat i nuovi casi registrati sono 863 e 660 nella provincia di Brindisi. Sono 70 i residenti fuori regione contagiati e 32 i casi ancora da attribuire alla relativa provincia. Ai casi odierni vanno aggiunti 6119 casi riconteggiati.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 143.357. In area non critica sono ricoverati 699 pazienti, 69 sono in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono stati registrati 534.537 casi, 83.372 nel Foggiano, e sono stati effettuati 7.194.602 test giornalieri. Sono 384.066 le persone guarite.

Il bollettino di venerdì 21 gennaio 2022.