Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 22 febbraio 2023

Covid (Immagine di Freepik). Nuova (lieve) risalita dell’incidenza cumulativa in Puglia. Dopo la risalita registrata i primi giorni della scorsa settimana cui ha fatto seguito una nuova flessione negli ultimi tre giorni, oggi la media dei casi ogni 100mila abitanti è nuovamente aumentata, passando dai 34,9 di ieri ai 36,2 di oggi. L’incremento è frutto del dato odierno dei contagi (230) superiore di quasi cinquanta unità al dato registrato mercoledì scorso (181 casi).

Rispetto alla giornata di ieri, invece, è più basso il rapporto percentuale fra tamponi processati (5395) e casi registrati, sceso al 4,3%. Circoscrivendo l’analisi alle singole province, soltanto Brindisi (da 37,9 a 37,6) e Taranto (da 25,1 a 24,7) fanno registrare una riduzione dell’incidenza, che invece è aumentata nelle altre quattro province. Il dato di Bari torna sopra quota 40 (41,8), quello di Lecce sopra quota 50 (50,2). Più contenuti gli aumenti riscontrati a Barletta-Andria-Trani (da 18,5 a 19,2) e Foggia (da 22,1 a 22,9). Sono invece 2 i decessi accertati oggi.

Dall’inizio dell’anno sono state registrate 199 vittime (3,75 la media giornaliera, in lieve calo rispetto ai giorni scorsi). Per quel che concerne i contagi odierni, secondo quanto riporta il Bollettino epidemiologico della Regione Puglia, sono 101 i casi registrati nella provincia di Bari, 61 nella provincia di Lecce, 20 nella provincia di Foggia, 19 nella provincia di Brindisi, 16 nella provincia di Taranto, 11 in quella di Barletta-Andria-Trani. Si segnalano, inoltre, 2 casi di persone residenti fuori regione.

Sul fronte delle ospedalizzazioni, si osserva un altro piccolo calo dei ricoverati nei reparti ordinari, scesi da 116 a 113: per trovare un dato più basso bisogna tornare indietro di oltre quattro mesi (2 ottobre con 110 ricoverati). Il tasso di occupazione dei posti letto scende dunque al 4,1%. Resta invariato allo 0,8% quello relativo alle terapie intensive, dove sono solo 4 le persone ricoverate.