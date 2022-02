Covid, 938 casi nel Foggiano: in Puglia poco più di 5600 nuovi positivi

Sono 938 i nuovi casi positivi registrati oggi nella provincia di Foggia. Come riporta il bollettino odierno della Regione, sono state riscontrate in Puglia 5612 nuove positività, su 36784 tamponi processati, e 22 decessi. Bari fa registrare il dato più alto di nuovi casi (1545), seguita da Lecce con 1419, Taranto con 699, Brindisi con 513 e Bat con 445. Completano il dato 31 positivi residenti fuori regione e 22 di provincia non definita.

Scende il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (da 55 a 53) e in area medica (da 733 a 727).