Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 21 marzo 2022

Sul fronte Covid la settimana in Puglia si apre con 3020 casi (su 20004 tamponi) e 4 morti. Scende al 15,1% il tasso di positività. A livello provinciale si registra, per l’ennesima volta, il numero maggiore di casi nel Leccese (1065). Quella salentina è anche l’unica provincia con oltre mille nuovi casi. Nella provincia di Bari sono stati rilevati 846 nuovi positivi, 310 in quella di Foggia, 264 in quella di Brindisi, 261 nella Bat e 252 nella provincia di Taranto. Per altri 10 casi non è stata definita la provincia di appartenenza, mentre 12 nuove positività si riferiscono a residenti fuori regione.

Risale lievemente il numero dei ricoverati in area non critica, giunto a 575, mentre scende sotto il 5% il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, dove si segnalano 26 persone ricoverate.

Per la prima volta dopo 18 giorni in Puglia si osserva una flessione dell’incidenza. I casi odierni, infatti, sono lievemente inferiori rispetto a quelli registrati lunedì scorso (3346). L’incidenza scende da 1260,3 a 1252 casi. Serviranno i dati dei prossimi giorni per comprendere se la curva sia nuovamente in discesa o se si tratti di un calo estemporaneo.