Covid, in Puglia oltre 12mila casi in meno negli ultimi sette giorni

Covid in Puglia: poco meno di 6mila nuovi casi (5993) sono stati registrati oggi in Puglia su 23391 tamponi processati. Sono invece 8 le persone decedute.

Nello specifico, 1858 casi sono stati registrati nel Barese, 1235 nella provincia di Lecce, 920 in quella di Taranto, 694 nel Foggiano, 596 nella provincia di Brindisi e 527 nella Bat. Completano il dato 134 casi fuori regione e 29 di provincia non definita.

Scendono sotto quota 80mila i casi attualmente positivi, mentre sono 500 i positivi ricoverati (483 in area non critica e 17 in terapia intensiva).

Con il dato odierno la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 1104,3 casi per 100mila abitanti, in netto calo rispetto a sette giorni fa. Negli ultimi sette giorni si sono registrati oltre 12400 casi in meno rispetto alla precedente settimana di monitoraggio, con una diminuzione del 22,3%.

Resta Foggia la provincia con il minor numero di nuove positività accertate ogni 100mila abitanti, nonché l'unica con il dato sotto quota 900 (821,9 casi). Taranto (1243,1 casi) è invece la provincia con il dato più alto della regione.

il bollettino di giovedì 21 luglio 2022.