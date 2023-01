Covid, in Puglia e nel Foggiano incidenza mai così bassa dalla fine del 2021

Covid in Puglia. Sono 395 le nuove positività riscontrate nella giornata di oggi sabato 21 gennaio 2023. Poco più di 5500 i tamponi processati, per un rapporto tra nuovi casi e test effettuati che si ferma al 7,1%.

Come evidenzia il bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia, la sola provincia di Bari fa registrare un numero superiore ai cento casi (165). A seguire, 80 nuovi positivi nella provincia di Lecce, 49 nella provincia di Foggia, 41 nella provincia di Taranto, 34 nella provincia di Brindisi, 20 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Altre 4 positività si riferiscono a persone residenti fuori regione, 2 a persone per le quali non è stata identificata la provincia di appartenenza.

Continua la discesa dell’incidenza cumulativa, che in Puglia giunge sotto quota 100 casi per 100mila abitanti (oggi è a 93,9, ndr) per la prima volta dopo quasi 400 giorni. Se raffrontato a quello di una settimana fa (178,6), il dato regionale è calato del 47,4%; la percentuale sale addirittura al 60,9 confrontando l’incidenza attuale con quella registrata sabato 7 gennaio (240,1). Resta invariata la situazione a livello provinciale. In tutte e sei le province l’incidenza è costantemente in calco con le sole Lecce (111,6) e Bari (108,5) a presentare un dato superiore (seppur di poco) al dato regionale. Situazione molto simile a Foggia e nella provincia di Barletta-Andria-Trani, dove negli ultimi sette giorni i casi ogni 100mila abitanti supera di poco quota 60.

Nella giornata di oggi sono state registrate 3 persone decedute; sale, dunque, a 97 il totale delle vittime accertate dall’inizio del 2023, e a 9525 quello totale dall’inizio dell’emergenza pandemica. Rispetto a ieri rimane stabile la situazione delle ospedalizzazioni. È fermo all’8,2% il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica (225 ricoverati) e all’1,7% quello dei positivi in terapia intensiva 9 ricoverati).